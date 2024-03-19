Verdiği ifadede süreci anlattı... Binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka: Sözleşmeyi noterde Canan Kaftancıoğlu ile imzaladık

CHP İstanbul İl Binasının satın alımına ilişkin bir avukatlık ofisinde çekildiği iddia edilen ‘para sayma’ görüntüleri ile ilgili şüpheli olarak ifadesi alınan Ali Rıza Braka, "41 milyon TL’ye anlaştık, 15.5 milyonu elden aldım" dedi. Braka, açıklamalarında sözleşmeyi Canan Kaftancıoğlu ile noterde imzaladıklarını söyledi.

Braka’nın ifadeleri Sözcü’deki köşesinde aktaran gazeteci İsmail Saymaz, Arnavut asıllı olup sonradan vatandaşlığa geçen Ali Rıza Braka, 2018'de Emlak Konut’tan 14 taşınmaz aldığını ve satmaya karar verdiğini belirttiğini aktardı.

Saymaz, Braka’nın CHP’lilerin ilk başta düşük fiyat teklif ettiği için binayı satmadığını söylediğini belirtirken sonrasında yaşanan süreci yazısında şöyle aktardı:

'SÜRECİ KAFTANCIOĞLU YÜRÜTTÜ'

"CHP'lilerin, avukatı Gökhan Taşkapan üzerinden yeniden iletişime geçtiğini ve Sarıyer Belediyesi’nde görüşme ayarlandığını belirten Braka, "Başkanın odasında toplandık. Pazarlık yürütüldü ancak sonuca ulaşamadık" diyor.

Taşkapan ile CHP'lilerin temas halinde olduğunu anlatan Ali Rıza Braka, "Bir gün avukatım arayarak, karşı tarafın 41 milyon TL ödemeyi kabul ettiğini söyledi" diyor.

CHP adına süreci İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yürüttüğünü vurgulayan Braka, şöyle devam ediyor:

"SAKINCASI OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM"

"Kendisi ile 6 Kasım 2019’da Beyoğlu 3. Noterliği’nde 'Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi Sözleşmesi' imzaladık. Sözleşmede görüleceği üzere resmi olarak 24 milyon 360 bin TL bedel gösterdik. Bir sakıncası olduğunu düşünmedim."

CHP'lilerin aynı gün 6 milyon TL'yi ve 18 Kasım 2019’da 8 milyon TL'yi havale yoluyla gönderildiğini ifade ediyor. Taşkapan’ın 09 Aralık 2019’da arayarak kendisini ofise çağırdığını ve 'Paranın bir kısmı elden teslim edilecek' dediğini vurgulayarak, şunları söylüyor:

"Ofiste avukatım ve tanıdığım 4-5 kişi vardı. Paranın bir kısmı oradaydı. Dışarıdan birileri çantalarla para getiriyor, ben sayıyordum. Tamamı TL idi. Euro veya dolar yoktu. O gün 15 milyon 510 bin TL’yi 4-5 çanta içinde alıp ofisten ayrıldım."

Braka, tapuyu devrettiği 11 Aralık’ta CHP’den 360 bin TL ve 10 milyon TL daha havale edildiğini kaydediyor. Braka, şöyle devam ediyor:

"Taşınmazları 41 milyon TL’ye satsam da elime geçen para 24 milyon 360 bin TL ve elden aldığım 15 milyon 510 bin TL, toplamda 39 milyon 870 bin TL'dir. Kalan meblağın komisyon ve giderler olduğunu söyleyerek, vermediler. İllegal işim olmamıştır. Yatırım amacı olarak daireleri aldım, bir yıl sonra karlı bir şekilde sattım. Hiçbir siyasi partiyle işim olmaz. Oy dahi kullanmam."