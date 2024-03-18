Para sayma görüntülerine yönelik soruşturmada yeni gelişme: Kaftancıoğlu ifade verecek

Sosyal medyada “Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı” denilerek bir görüntü paylaşılmış; CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlarken, görüntülerin sosyal medyaya yansıdığı günlerde iddialara ilişkin Başsavcılık "Video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından istanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

KAFTANCIOĞLU İFADE VERECEK

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı.