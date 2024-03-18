HÜDA-Par'dan 'adaylarını çekecekleri' yönündeki iddialara yanıt

HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, haklarındaki "aday çekme" iddialarını yalanladı.

Bitlis'e gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, parti binasında İl Başkanı Hüsnü Eribol ve Belediye Başkan adayı Cengiz Karakaya ile yaptığı toplantıda "Daha önce söyledik, bir daha söylüyoruz. 81 ilin tamamında, kendi adaylarımızla seçimlere gidiyoruz. 922 ilçenin 666'sında bizim belediye başkan adaylarımız var. Büyükşehir olmayan illerimizin merkez ilçeleri de dahil 973 ilçenin tamamında, bizim meclis üyesi adaylarımız var ve kendi adaylarımızla, kendi logomuzla seçimlere giriyoruz. Birileri, son günlerde, 'HÜDA PAR şu veya bu partinin lehinde ya da aleyhinde aday çekecek' diye bir söylem geliştiriyor. Bu da gerçek dışıdır. Bütün vatandaşlara buradan sesleniyoruz, adaylarımızı geri çekmek için aday göstermedik" ifadelerini kullandı.

"ASLA SERTLEŞMEYECEĞİZ"

Yapıcıoğlu ayrıca şöyle konuştu:

"Aday gösterdiğimiz her yerde seçimleri kazanmak için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyacağız. Ama bu çabayı ortaya koyarken asla çirkinleşmeyeceğiz, asla sertleşmeyeceğiz. Asla birilerinin tuzağına düşmeyeceğiz, siyasetimizi yapacağız. Başkasını anlatma ihtiyacını da duymuyoruz. Sadece kendimizi, projelerimizi, siyasete bakışımızı, yerel yönetimlerden anladığımızı ve yerel yönetimleri kazandığımızda, neler yapacağımızı, neler yapmak istediğimizi milletimizle paylaşarak, bir seçim kampanyası yürütüyoruz. İnşallah bu çizgimizde, bu kampanyamızı yürütmeye devam edeceğiz. Şimdiden seçimlerin ve sonuçlarını milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."