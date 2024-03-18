Çıraklık mağdurları Erdoğan'ın mitinginde gözaltına alınmıştı: İmamoğlu'ndan sert tepki

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün partisinin Konya mitinginde konuşmuş, Erdoğan mitingde staj ve çıraklık mağdurlarının sloganlarına sinirlenerek "Çırağa müjde olmaz, kalfaya, ustaya olur. Onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar. Konya’ya, Konyalıya sadakat ve siz bu sadakati bozmayın. Sen bizi dinle" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Erdoğan’ın Konya’da düzenlediği mitinge giden staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının miting başlamadan gözaltına alındığını duyurmuştu.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

İmamoğlu dün yaşananlara bugün katıldığı bir mitingde tepki gösterdi.

İmamoğlu Erdoğan'a yönelik, "Seçim yaklaştı ya demokrat damarı kabarıyor. 'Ey milletim hakikatleri yüzüme çekinmeden haykırın' diyor. Dün Konya'da haykırmaya karar veren staj ve çırak mağdurları yüzlerine haykırdı. Sonuç, 50 kişiyi gözaltına aldılar" ifadelerini kullandı.