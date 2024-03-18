AKP'li Tarhan'dan AİHM tepkisi: Karar hem Aleviler hem de Türkiye nezdinde hükümsüzdür

AKP MKYK Üyesi Metin Tarhan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avusturya Alevi Toplulukları Federasyonu’nun (ATF) başvurusu üzerine Aleviliği İslamiyet’ten ayrı bir inanç olarak kabul etmesini değerlendirdi.

Kanal 24'te Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Tarhan, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı hem Aleviler nezdinde hem de Türkiye Cumhuriyeti nezdinde hükümsüzdür" dedi.

Tarhan, "Ülkemiz milli birliğini, beraberliğini tesis ederken, devletimiz Alevilerle ilgili rasyonel adımlar atarken ne yazık ki bunu istemeyen odakların olabileceğini düşünmek gerekiyor" diye konuştu.