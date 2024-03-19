Resmi Gazete'de yayımlandı: İsa Mesih Kilisesi Vakfı kuruldu

Hatay'da, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre ''İsa Mesih Kilisesi Vakfı'' kurulduğu açıklandı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: İsa Mesih Kilisesi Vakfı kuruldu

Hatay'da ''İsa Mesih Kilisesi Vakfı'' kuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan vakfın kuruluş ilanında, Vakfın ''ikematgahının'' Hatay olduğu belirtildi. İlanda, vakfın amacı ise şöyle anlatıldı:

''Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunları ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, Hıristiyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumuhriyeti sınırları içerisinde usulüne uygun olarak ikamet eden yabancı uyruklu Hıristiyanlar'ın temel kurallara uygun olan dini, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak; toplumda gerekli sevgiyi geliştirmek ve dayanışmayı sağlamak amacıyla demokratik, birleştirici bir istikamette katkıda bulunmaktır.''

Resmi Gazete'de yayımlandı: İsa Mesih Kilisesi Vakfı kuruldu - Resim : 1

Kaynak: ANKA

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