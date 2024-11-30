Vedat Milor'den Sitem Dolu Sözler: 'Ben Bir Maymun Değilim'

Bir çekimi için lahmacuncuya giden yemek yazarı Vedat Milor, izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine tepki gösterdi. Milor, "Ben burada oynayan bir maymun değilim" dedi.

Vedat Milor'den Sitem Dolu Sözler: 'Ben Bir Maymun Değilim'

Gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul’da gittiği bir restoranda izinsiz fotoğrafının çekilmesine tepki gösterdi. Milor, konuyla ilgili düşüncelerini YouTube kanalında yayınladığı bir programda dile getirdi.

Milor, işletme sahibine hitaben yaptığı konuşmada, yemeklerin lezzetini övdüğünü ancak bu tür davranışlar nedeniyle tekrar gelmeyi düşünmediğini belirtti. “Hiçbir zaman rızam olmadan benim namıma bir şey yapılmasını istemem, kullanılmış, istismar edilmiş hissederim” diyen Milor, yemek yerken fotoğraf çekilmesini özel hayatına müdahale olarak değerlendirdi.

'BEN MAYMUN DEĞİLİM'

Yaşanan durumun kendisini rencide ettiğini ifade eden Milor, “Ben burada oynayan bir maymun değilim. Başka gurmeler gibi de değilim. Gelirim, rahatsız edilmek istemem. Bu tür davranışlar beni mutsuz ediyor, strese sokuyor” şeklinde konuştu.

Milor, Türkiye’deki gastronomi deneyimlerinden giderek daha az keyif aldığını belirterek, “Belki Türkiye’yle olan alakamı tamamen kesebilirim” ifadelerini kullandı. Öte yandan, yemeklerin kalitesini övmeye devam eden Milor, “Yemek gerçekten harika, tavsiye ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

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