Vedat Milor Vücudu Zırh Gibi Koruyan Çorbayı Açıkladı: Tüketenler Hastalık Yüzü Görmüyor
Kış mevsiminin kendini iyice hissettirdiği bu dönemde, sofralarda sıcacık çorbalar yerini alıyor. Ünlü gurme Vedat Milor’dan sofralarda özellikle kışın yer alması gereken kış çorbası önerisi geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı adeta bir kalkan görevi gören çorbalar, hem lezzet hem de sağlık arayanların favorisi oluyor. Ünlü gurme Vedat Milor’un önerisi ise klasik çorbalardan sıkılanlar için harika bir alternatif: Konya usulü bamya çorbası.
KONYALILARIN GELENEKSEL LEZZETİ
Gastronomi dünyasının önemli isimlerinden biri olan Vedat Milor, kökleri Konya’ya uzanan bir lezzet tutkunu. Konya’nın benzersiz mutfağından bamya çorbasını öneren Milor, bu çorbanın hem lezzeti hem de sağlığa olan faydalarıyla sofralara şifa kattığını belirtiyor. Bamya çorbası, içerdiği C vitamini, beta-karoten ve liflerle bağışıklık sistemini desteklerken, sindirimi kolaylaştırıyor ve vücuda enerji veriyor.
BAMYA ÇORBASININ FAYDALARI NELERDİR?
- Bağışıklık sistemini güçlendirir: C vitamini ve beta-karoten zengini içeriğiyle hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar.
- Sindirim dostu: Lifli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve hazmı kolaylaştırır.
- Kan şekeri dengesini destekler: Kan şekerini kontrol altında tutarak diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur.
- Kolesterolü düşürür: Düzenli tüketimi, kalp sağlığına olumlu katkı sağlar.
KONYA USULÜ BAMYA ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
Bamyaları haşlamak için:
- 100 gr kuru bamya
- Üzerini geçecek kadar sıcak su
- 1 çay kaşığı limon tuzu
Çorba için:
- 300 gr kuzu kuşbaşı
- 2 büyük boy soğan
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- Üzerini geçecek kadar sıcak su
Hazırlanışı:
1. Bamyaların hazırlanması: Kuru bamyaların üzerindeki tüyleri temizleyin. Kaynar suda 10 dakika haşlayarak içine limon tuzu ekleyin. Haşlanan bamyaları süzüp soğuk suyla şoklayın, ardından iplerini çıkarın.
2. Etin kavrulması: Kuşbaşı eti, suyunu çekene kadar kavurun. Ardından tereyağını ve ince doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.
3. Salçaların eklenmesi: Domates ve biber salçalarını ekleyip, kokusu çıkana kadar kavurun.
4. Bamyaların eklenmesi: Üzerine sıcak su ekleyip bamyaları tencereye alın. Kaynadıktan sonra tuzunu ekleyin ve kısık ateşte 30 dakika pişirin.
5. Son dokunuş: Çorbanın kıvamını aldıktan sonra limon tuzunu ekleyip, 10 dakika daha kaynatın.
Bamya çorbası sıcak servis edilmelidir. Bu şifalı lezzet, soğuk kış günlerinde hem damakları şenlendiriyor hem de sağlığınızı koruyor.