Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kişiye İşlem
Van'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde 27 kişiye yasal işlem yapıldı.
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Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Haziran 2025 tarihleri arasında gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalarda; 26,55 gram esrar, 68,7 gram skunk, 1,32 gram eroin, 202,74 gram metamfetamin, 8 adet extacy, 8,7 gram sentetik kannabinoid,1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 27 şahsa yasal işlem yapıldı.
Kaynak: İHA