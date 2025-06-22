Sabahat Akkiraz da O Tartışmaya Katıldı! 'İsteyen İstediğini Giyer'

YKS sınavına girmek için güvenlik kontrolünde bulunan genç kızın küpesini çıkaramaması nedeniyle sınava girememesi gündem olurken, bazı kesimler de adayın kıyafetiyle ilgili yorumlarda bulundu. Sabahat Akkiraz, kadınların nasıl giyineceğine dair saygısız yorumlar yapanlara tepki gösterdi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Sabahat Akkiraz da O Tartışmaya Katıldı! 'İsteyen İstediğini Giyer'
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları dün itibarıyla başladı. Üniversiteye yerleşmek için sınava giren milyonlarca öğrenci dün heyecanla pek çok aksilik yaşarken, birçok kişi sınav yerine geç kaldı. Antalya Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin önünde yaşanan bir olay ise sosyal medyada gündem oldu.

Sınav saatine dakikalar kala güvenlik kontrolüne gelen genç bir kıza, güvenlik görevlileri takılarını çıkarması konusunda uyarıda bulundu. Yönetmelik gereği sınava küpe, kolye ve bileklik gibi takılarla giremeyeceği hatırlatan genç kız takılarını çıkarırken, kulağındaki küpeyi çıkarmakta çok zorlandı. Birçok kişi kendisine yardım etmeye çalışsa da küpe bir türlü çıkmayınca sınav kapıları kapandı ve genç kız sınava giremedi.

Sabahat Akkiraz da O Tartışmaya Katıldı! 'İsteyen İstediğini Giyer' - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA 'KIYAFET' TARTIŞMASI

Olay sosyal medyada sınav prosedürüyle ilgili bir tartışma yaratırken, bazı kesimler ise konuyu yine kadınların kıyafetlerine getirdi. Genç kızın kıyafetinin ciddiyetsiz olduğu ve bir sınava bu şekilde giremeyeceğini iddia edenler olurken, birçok vatandaş da kıyafet zorunluluğu olmayan bir sınav organizasyonuna herkesin istediği gibi gelebileceğini savundu.

'İSTEYEN TÜRBANLA İSTEYEN ŞORTLA GİDER'

Sosyal medyadaki yorumlarda tutucu bir tavır öne çıkınca ve kadınların nasıl giyinmesi gerektiğine yönelik bir tartışma yaratılınca birçok isim bu tutuma tepki gösterdi. Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz da bu tartışmalara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan usta sanatçı, "Bir genç kızımızın sınava nasıl giyinip gideceğine kimsenin karışamayacağı özgürlüğü savunacağız. İster türbanla gidecek, ister şortla gidecek" ifadelerini kullandı.

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