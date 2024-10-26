Van'da Kaza Yerine Giden Ambulans Kaza Yaptı! Ölü ve Yaralılar Var

Van'da Erciş Sahilyolu Kavşağı'nda akşam saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen karavan ile hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Erciş itfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nusret Matur yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AMBULANS DA KAZA YAPTI

Öte yandan kaza yerine gitmeye çalışan bir ambulansa hafif ticari araç çarptı. Kazda kazada ticari araç sürücüsü hafif yaralanırken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis, her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA