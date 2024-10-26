Eşiyle Kavga Etti, Cinnet Geçirip İş Yerini Ateşe Verdi!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde akşam saatlerinde saniyede oto tamirciliği yapan esnaf Ö.Ö., eşi ile tartıştıktan sonra işyerini içindeki araçlarla birlikte ateşe verdi. İş yeri kısa sürede alevlere teslim olurken, ihbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yeri ile 4 araç kullanılmaz hale geldi.

İş yeri sahibi Ö.Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İHA