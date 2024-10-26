Gümüşhane'de Bir Garip Olay! İntihar Ettiği Sanılan Genç Haberlerde Kendini Görünce Köyüne Geri Döndü

Gümüşhane'de 25 yaşındaki Mehmet Ali Taral, borçları olduğu için yakınlarına gölete girerek intihar edeceğini söyledi. Ortadan kaybolan genç, haberlerde kendini görünce köyüne geri döndü.

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Gümüşhane'de Bir Garip Olay! İntihar Ettiği Sanılan Genç Haberlerde Kendini Görünce Köyüne Geri Döndü

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde borçları olduğu öğrenilen ve kız arkadaşı ile erkek kardeşini arayarak intihar edeceğini söyleyen Mehmet Ali Taral (25), gece saatlerinde traktörüyle Akbaba köyü göletinin kıyısına geldi. Cep telefonunu traktörün içerisine bırakarak kayıplara karışan gençten uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye gelen ekipleri, intihar edeceğini ifade eden genci aramak için Akbaba köyü göleti ve çevresinde çalışma başlattı. Aramalar 2 gün boyunca sürerken, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş ekipleri, iz takip köpeklerinin göletin aksi istikametinde bulunan Kelkit-Köse karayolu bölgesinde aramalarını yoğunlaştırması üzerine çalışmalarını genişletilirken, kamera incelemelerinin ardından Muhammet Ali Taral'ın en son Erzincan ili otobüs terminalinde görüldüğü tespit edildi.

HABERDE KENDİNİ GÖRÜNCE GERİ DÖNDÜ

Muhammet Ali Taral'ın intihar edeceğini söyleyerek Erzincan iline gittiği ve hayatta olduğunun öğrenilmesi üzerine gölet üzerindeki aramalar sonlandırılırken, haberde kendini gören ve ailesini üzmek istemediğini ifade eden genç bugün akşam saatlerinde köyüne geri döndü.

Kaynak: İHA

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