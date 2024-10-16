Van’da Kaybolan Rojin’in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cenazesi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır’a gönderildi.

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Van’da Kaybolan Rojin’in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, üniversite kaydını yaptırdıktan sonra 25 Eylül’de Diyarbakır’dan Van’a gelerek yurda yerleşmişti. 27 Eylül günü yurttan ayrılarak Van Gölü sahiline gitmek üzere yola çıkmış, o tarihten sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Van’da Kaybolan Rojin’in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi - Resim : 1

18 gün boyunca süren arama çalışmalarının 13. gününde Van Gölü kıyısında Kabaiş’e ait başörtüsü bulunmuştu. 18’inci günde ise Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi sahilinde bir cesede ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin Kabaiş’e ait olduğu tespit edildi. Kabaiş’in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır’a gönderildi. Kabaiş’in cenazesi Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda defnedilecek.

Van’da Kaybolan Rojin’in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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