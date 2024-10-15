Kayıp Rojin'in Cansız Bedeni Bulundu

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyordu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 gündür aranan Rojin'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Mollakasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.



Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 15, 2024

Kaynak: AA