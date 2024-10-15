Kayıp Rojin'in Cansız Bedeni Bulundu

Van'da 18 günden bu yana kayıp olarak aranan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 yaşındaki Rojin'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu açıkladı.

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Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyordu.

Kayıp Rojin'in Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 1

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 gündür aranan Rojin'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Mollakasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Kayıp Rojin'in Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 2

Kaynak: AA

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