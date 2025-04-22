Van'da Feci Kaza! Yolcu Minibüsüyle Kamyonet Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

6 ÖLÜ, 13 YARALI

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ekipler ayrıca yolda güvenlik önlemi aldı.

VALİ OLAY YERİNDE KONUŞTU

Kazanın ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Görevlilerden bilgi alan Balcı, şu açıklamayı yaptı:

"Maalesef üzücü bir trafik kazası oldu. Van-Hakkari kara yolunda kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 13 vatandaşımız da yaralı olarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Sağlık birimlerimiz, AFAD, jandarma, UMKE ve diğer birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. 13 yaralıdan 4'ünün ağır olduğu ifade edildi. Yaralıların hastaneye sevkini sağladık. Allah hepsine şifa versin."

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. 4 yaralımızın durumu maalesef ağır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA