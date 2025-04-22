Bakan Yaşar Güler, Pakistan Başbakanı Şerif'i Karşıladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i karşıladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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