Bakan Yaşar Güler, Pakistan Başbakanı Şerif'i Karşıladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı.

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Bakan Yaşar Güler, Pakistan Başbakanı Şerif'i Karşıladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i karşıladı.

Bakan Yaşar Güler, Pakistan Başbakanı Şerif'i Karşıladı - Resim : 1

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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