Kayıp Olarak Aranıyordu... Gülçiçek'ten 16 Gün Sonra Kafa Karıştıran Video

Diyarbakır'da 7 Nisan'da servisle okula gittikten sonra haber alınamayan 14 yaşındaki Gülçiçek Çiçekdağ'ın, başkası aracılığıyla ailesine bir video gönderdiği iddia edildi. Söz konusu videoda Gülçiçek'in M.Y. isimli şahsa kendi isteğiyle kaçtığını söylediği görülüyor. Gülçiçek'in "Beni oğlu ile evlendirmek istiyor" dediği amcası Ali Çiçekdağ ise kaçıran şahıstan şikayetçi olduklarını açıkladı.

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Türkiye son dönemde birçok kayıp çocuk vakasıyla sarsılırken, son olarak Diyarbakır'dan yine böyle bir haber geldi. Çermik ilçesi Alakoç Mahallesi Akpınar Mezrası’ndaki evinden 7 Nisan'da servisle okuluna giden Çermik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Gülçiçek Çiçekdağ, bir daha geri dönmedi. Ailenin kendi imkanlarıyla Gülçiçek’e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulunması sonrası arama çalışması başlatıldı. Aile, kızlarının M.Y. (28) tarafından evlenmek amacıyla kaçırıldığını öğrendiklerini söyleyerek şikayetçi oldu.

'KENDİ İSTEĞİMLE KAÇTIM'

16 gündür kendisinden haber alınamayan Gülçiçek Çiçekdağ'ın şimdi de biri aracılığıyla ailesine video gönderip, kendi isteğiyle kaçtığını söylediği iddia edildi. Çiçekdağ'ın videoda, "Ben Gülçiçek. Bu videoyu ailem ısrarla ölü veya diri olduğumu söyledikleri için çektim. Çok şükür ölü değilim, ailem de bunu çok iyi biliyor. Ben kendi isteğimle kaçtım. Kimse beni zorla kaçırmadı. Hatta kaçma planını ben kafasına soktum. Sırf beni kaçırsın diye kendi yaşımı oldukça büyük söyledim. Zaten ben kaçmasaydım bu sene okul sonunda amcam beni oğluna isteyecekti. Sevdiğim kişiye kaçmayı tercih ettim. Şu an olduğum yerde çok mutluyum. Tek isteğim iki ailenin arasında kavga çıkmadan barışmaları" dediği duyuluyor.

Kayıp Olarak Aranıyordu... Gülçiçek'ten 16 Gün Sonra Kafa Karıştıran Video - Resim : 1

'KIZIMIZ DAHA 14 YAŞINDA'

Gülçiçek’in amcası Ali Çiçekdağ ise yeğenini kaçıranlardan şikayetçi olduklarını belirterek “İlk günden beri Ş.Y. yerlerini biliyor. Neyin ne olduğunu biliyor. Ben ondan da davacıyım. Biz kızımızı istiyoruz. 28 yaşındaki M.Y. kızımızı okuldan kaçırmış. Bir de hiç utanmadan diyor ki ben çocuğumdan endişeliyim. Sen nerede endişelisin, sen neyinden endişelisin? Biz davacıyız. Ondan da Ş.Y.'den de davacıyız. Biz kızımızı istiyoruz. Bizim kızımız daha 14 yaşında. Kızımız daha öğrenci. Gelip okulun kapısında bizim kızımızı kaçırıyor. Yani hiç yalan da konuşmasınlar” diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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