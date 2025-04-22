Hizbullah Hükümlüsü Mektupla mı Açık Cezaevine Alındı? Açıklamalar Peş Peşe Geldi

Hizbullah hükümlüsü olan Abdullah Önen’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazmasının ardından açık cezaevine alındığı iddialarının gündeme bomba gibi düşmesinin ardından hükümet cephesinden yalanlamalar peş peşe geldi.

Adalet Bakanı yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklamasında söz konusu iddiayı yalanlarken, geçişin yasal düzenlemelere uygun olarak yapıldığını yazdı. Bir yalanlama da İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) geldi. DMM’den yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Müebbet hapis cezası alan bir mahkum, Cumhurbaşkanı'na mektup yazdığı için açık cezaevine çıkarıldı' iddiası doğru değildir” ifadeleri kullanıldı.

BAKANDAN YALANLAMA

Bakan Tunç ilgili iddiaya yönelik sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Söz konuyu geçişin yasal düzenlemeye uygun olduğunu söyleyen Tunç, haberi yapan gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Bakan Tunç açıklamasında şunları söyledi:

“Hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş şartları Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 89. Maddesi ile Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 16/1 ve 16/2. Maddelerine göre gerçekleştirilmektedir. Adı geçen hükümlü, aldığı mahkûmiyet kararının infazı için 18.07.1997 tarihinde kapalı ceza infaz kurumuna giriş yapmış, 27 yıl 4 ay süreyle kapalı ceza infaz kurumunda infazı gerçekleşmiş olup, ilgili hükümlünün açık ceza infaz kurumunda cezasının infazı devam etmektedir.

Hükümlünün ceza infaz süreci, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince diğer tüm hükümlülere uygulanan usuller çerçevesinde yürütülmektedir. Mektup yazdığı için açık cezaevine geçtiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız iddiayı ortaya atanlarla ilgili olarak TCK 217/A Maddesi gereğince ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.”

Sözcü Gazetesi’nin “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı” başlıklı haberi asılsızdır.



Hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş şartları Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 89. Maddesi ile Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 22, 2025

‘KAMUOYUNU MANİPÜLE ETMEYE YÖNELİK’

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Müebbet hapis cezası alan bir mahkum, Cumhurbaşkanı'na mektup yazdığı için açık cezaevine çıkarıldı' iddiası doğru değildir. Bahse konu haberlerde adı geçen hükümlü, aldığı mahkumiyet kararının infazı için 18 Temmuz 1997 tarihinde kapalı ceza infaz kurumuna giriş yapmış, 27 yıl 4 ay süreyle kapalı ceza infaz kurumunda infazı gerçekleşmiştir.

Hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş şartları, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 89'uncu maddesi ile Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik'in 16/1 ve 16/2'nci maddelerine göre gerçekleştirilmektedir. İlgili hükümlünün açık ceza infaz kurumuna geçişi, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince diğer tüm hükümlülere uygulanan usuller çerçevesinde yürütülmüş ve açık ceza infaz kurumuna geçişi yapılmıştır. Hükümlünün mektup yazdığı için açık cezaevine alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi