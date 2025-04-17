Bir Kayıp Çocuk Daha! 14 Yaşındaki Gülçiçek Nerede? 11 Gündür Sırra Kadem Bastı

Adana’da 6 gündür kayıp olarak aranan 7 yaşındaki Cumali Timi’nin cansız bedenini sulama kanalında bulunması yürekleri yakarken, bir kayıp haberi de Diyarbakır’dan geldi.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde servisle okula gittikten sonra kendisinden bir daha alınamayan 14 yaşındaki Gülçiçek Çiçekdağ,11 gündür aranıyor.

11 GÜNDÜR HABER YOK

7 Nisan’da Çermik ilçesinin kırsal Alakoç Mahallesi Akpınar Mezrası’ndaki evinden okula gitmek üzere servise binen Çermik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi Gülçiçek Çiçekdağ bir daha eve dönmedi. 14 yaşındaki kızları Gülçiçek’e ulaşamayan aile kayıp ihbarında bulundu.

Kızlarının M.Y. tarafından evlilik amacıyla kaçırıldığını iddia eden aile, M.Y.’den şikayetçi oldu.

Kızının bir an önce bulunmasını isteyen anne Hanım Çiçekdağ, ‘Benim kızım daha 14 yaşında. Onu kandırıp götüren kişiden de şikayetçiyim. Lütfen görüp duyan biri varsa haber etsin. Benim kızım daha çocuk, ne yaptığını bile bilmiyor’ dedi.

'KAÇIRDILAR MI, ÖLDÜRDÜLER Mİ?'

Anne Çiçekdağ, şu sözlerle isyan etti: Ben kızımdan günlerdir haber alamıyorum. Ölü mü sağ mı? Onu bile bilmiyoruz. Ben kızımı istiyorum. Ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini. Gereken yerlere buradan sesleniyorum; benim kızım daha 14 yaşındadır. Onu kandırıp götüren kişiden de şikayetçiyim. Örgüt müdür, nedir? Bilmiyoruz. Benim kızım nerede? Ne uyuyabiliyorum ne çocukların yüzüne bakabiliyorum. Ben kızımı istiyorum sizden, başka hiçbir şey istemiyorum. Lütfen görüp duyan biri varsa haber etsin. Hepiniz annesiniz, hepinizin çocukları var. Benim kızım daha çocuk, ne yaptığını bile bilmiyor. Kendi mi gitti, zorla mı götürdüler, kaçırdılar mı, öldürdüler mi? Bilmiyorum.

Kaynak: DHA