Valilikte yapılan toplantıya belediye başkanını değil, AKP'nin adayını davet ettiler

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan riskli okulların taşınması için Bursa Valiliği’nde yapılan toplantıya mevcut Gemlik Belediye Başkanı değil, AKP’nin Gemlik Belediye Başkan adayı ve AKP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar davet edildi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi ve Şehit Etem Yaşar Ortaokulu’nun, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde taşınacağı ileri sürülmüştü.

Valilik binasında saatler süren bir toplantı yapıldı. Ancak toplantıya belediye başkanı Mehmet Uğur Sertaslan davet edilmedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından düzenlenen toplantıya Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran’ın yanı sıra AKP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar ve AKP Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz katıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gazete Pencere’den Ersan Kınık’a yaptığı açıklamada, “Öyle olmuş, bizim de sonradan haberimiz oldu” ifadelerini kullandı.

TOPLANTININ SONUÇLARINI AKP'Lİ BAŞKAN DUYURDU

Toplantıya katılan AKP Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz, toplantının ardından Şehit Etem Yaşar Ortaokulu’na giderek velilere toplantının sonuçlarını duyurdu.

Geçici olarak yapılacak iki okulunda, kendi dönemlerine nasip olduğunu, iki yatırım için de döneminde önemli çabalar sarf edildiğini ifade eden Yılmaz; ‘’Biz dönemimizde, bugüne kadar Gemlik’te yapılan derslik sayısı kadar derslik kazandırdık. Pek çok okulu gerek özel sektör, gerek devlet yatırımları ile inşa ettik. Şimdi evlatlarımız bu okullarda eğitim görecekler.

Yeni dönemde de, boşaltılan iki okul yerine de okullar kazandırarak, Gemlik’in eğitim hayatına önemli katkı sağlamak, gelecek 50 ila 70 yıl sürecinde herhangi bir okul sorununun yaşanmamasını sağlayacağız. Öğrencilerimizin aileleri, içlerini ferah tutsunlar. Çocukları, bizlere emanettir. Çocuklarımın hem en iyi şartlarda, hem de depreme dayanıklı sağlam binalarda eğitim görecekler’’ açıklamasında bulundu.