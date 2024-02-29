Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun acı kaybı... Oğlu hayatını kaybetti

Mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu, oğlu Can Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun acı kaybı... Oğlu hayatını kaybetti

Mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu’nun 26 yaşındaki oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti.

Oğlu Can Ilgaz’ın acı haberini sosyal medyadan duyuran Özdemiroğlu, “Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi” ifadelerini kullandı.

Özdemiroğlu, sosyal medya paylaşımının tamamında şunları kaydetti:

“Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağdireti üzerine olsun...”

Kaynak: Gerçek Gündem

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