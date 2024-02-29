Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun acı kaybı... Oğlu hayatını kaybetti
Mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu, oğlu Can Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu’nun 26 yaşındaki oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti.
Oğlu Can Ilgaz’ın acı haberini sosyal medyadan duyuran Özdemiroğlu, “Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi” ifadelerini kullandı.
Özdemiroğlu, sosyal medya paylaşımının tamamında şunları kaydetti:
“Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağdireti üzerine olsun...”
Oğlum vefat etti....
Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi.
Allah'ın rahmeti, mağdireti üzerine olsun...— Vedat Özdemiroğlu (VÖ) (@vedatozdemiro) February 29, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem
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