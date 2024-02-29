Gazeteci Dicle Müftüoğlu'na tahliye kararı!

Tutuklu yargılanan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı ve Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Dicle Müftüoğlu hakkında tahliye kararı verildi.

Ankara merkezli soruşturma kapsamında 29 Nisan 2023’te evine yapılan baskınla Diyarbakır'da gözaltına alınan ve 3 Mayıs Dünya Gazeteciler Günü’nde çıkarıldığı mahkemece “örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan Müftüoğlu davanın 3'üncü duruşmasında tahliye edildi.

Duruşmada iddia makamı, Müftüoğlu’nun tutuklunun devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme, Müftüoğlu’nun tahliyesine karar verdi. (MA)