Yıldız Teknik Üniversitesi'nin KYK yurdunda bir öğrenci intiharı daha... Soruşturma başlatıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ndeki; Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu’nda bir öğrencinin daha yaşamına son verdiği bildirildi.

Sol’un aktardığı habere göre, öğrencinin pencereden atladığı belirtilirken, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ndeki yurtta son bir ay içinde yaşanan ikinci intihar vakası olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.