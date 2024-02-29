Yıldız Teknik Üniversitesi'nin KYK yurdunda bir öğrenci intiharı daha... Soruşturma başlatıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan KYK yurdunda bir öğrencinin daha intihar ettiği bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Yıldız Teknik Üniversitesi'nin KYK yurdunda bir öğrenci intiharı daha... Soruşturma başlatıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ndeki; Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu’nda bir öğrencinin daha yaşamına son verdiği bildirildi.

Sol’un aktardığı habere göre, öğrencinin pencereden atladığı belirtilirken, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ndeki yurtta son bir ay içinde yaşanan ikinci intihar vakası olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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KYK yurt Öğrenci İntihar
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