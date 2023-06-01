Valilik uyardı: Sivaslılar dikkat!

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.

Sivas çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle oluşabilecek ani sel, dolu, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

"ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Paylaşımda, "Gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Yapılan son değerlendirmelere göre gök gürültülü sağanak yağışların Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli şeklinde olması beklenmektedir. Ani sel, su baskını yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem