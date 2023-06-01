Birce Akalay son anda kurtuldu: Takipçilerini uyardı

Oyuncu Birce Akalay, dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu açıklayarak takipçilerine uyarılarda bulundu.

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Birce Akalay son anda kurtuldu: Takipçilerini uyardı

Oyuncu Birce Akalay, kendisini sosyal medya üzerinden dolandırmaya çalışanlardan son anda kurtulduğunu açıkladı. Akalay, bir arkadaşının hesabını taklit eden dolandırıcıyı yakaladığını söyleyerek takipçilerine uyarıda bulundu.

Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık vakalarında artış yaşanırken, son kurbanlardan biri Birce Akalay oluyordu.

Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine uyarıda bulundu. Akalay şunları yazdı:
"Arkadaşlar siber suçlular azıtmış vaziyette! Arkadaşlarınızın kılığına girip çeşitli hilelerle sizlerin hesaplarınıza erişim sağlamaya çalışıyor aman diyeyim uyanık olun!

Sakın ha! Gerçekten arkadaşınız mı emin olmadan sizden çeşitli sebeplerle oy isteyen hesapların gönderdiği linklere şifrelerinizi girmeyin!

Ben biraz önce ucuz atlattım. Profili ben onu yakalayana kadar arkadaşım Dilara Karabay'ın profili gibiydi. Ben onu yakalayınca da önce IG user oldu ve sonra kayboldu. Bunlar delirmişler iyice. Aman diyeyim dikkat."

Kaynak: Gerçek Gündem

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