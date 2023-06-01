Kan donduran cinayette yeni detaylar: 'Taciz' iddiasıyla linç edilerek öldürülmüştü, gerçek bambaşka çıktı!

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre olay geçen yıl 3 Nisan'da Sur İlçesinin Melik Ahmet Mahallesinde yaşandı.

40 yaşındaki Ergün Arslan mahalledeki gençler tarafından demir sopalarla, bıçak ve tekme yumruklarla dövülerek sokak sokak gezdirildikten sonra linç edilip öldürüldü.

Güvenlik kameralarından yakalanan 5'i çocuk 6 kişi yakalandı. Linç şüphelileri polise verdikleri ifadelerinde küçük bir kız çocuğunu taciz ettiği için Ergün Arslan'ı dövdüklerini iddia etti. Ama küçük kızın teşhisi büyük yalanı ortaya çıkardı.

Kızın kimsenin tacizine uğramadığını, ona gösterilen kişiyi de hiç görmediğini söylemesi üzerine polis, olayın farklı bir yönü olabileceği şüphesiyle soruşturmayı genişletti.

ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYINCA HAYVANLARI ÇOCUĞU GİBİ SEVDİ

Dosyaya yansıyan bilgilere göre Ergün Arslan'ın hayvansever olmanın bedelini canıyla ödediği ortaya çıktı.

Evli olan Arslan'ın çocuk sahibi olamadığı için hayvanlara karşı aşırı bir sevgisi ve duyarlılığı olduğu, sokak hayvanlarını sahiplendirdiği, kendisinin de beslediği köpeğini kendi çocuğu gibi sevdiği öğrenildi.

Olay günü de bir bankın üzerinde oturduğu sırada mahallede iki gencin yavru bir sokak kedisine işkence ettiklerini görünce dayanamayıp bu kişilere müdahale ettiği bildirildi.

Tartışmanın büyümesiyle Ergün Arslan'a “Tacizci” diyerek iftirada bulunmaları üzerine mahalledeki diğer gençlerin de kavgaya dahil olduğu bildirildi.



Eşi Azize Arslan

VAHŞET GÖRÜNTÜLERİNE MAHKEME BİLE DAYANAMADI

Bu arada sanıkların ve delillerin tespiti için de linç görüntülerini izleyen mahkeme heyeti ile vahşet görüntülerine dayanamadı.

Görüntülerde tutuklu sanıklardan B.E'nin elindeki çelik boru bağlantı işlerinde kullanılan tesisat anahtarıyla Ergün Arslan'ın önce kafasına, boynuna defalarca vurduğu, ardından da yüzüne ve ağzına boru anahtarıyla birçok kez vurduğu ve bu darbelere bağlı olarak Arslan'ın ağzındaki dişlerinin döküldüğü, burnunun kırıldığı tespit edildi.

DÖVE DÖVE ÖLDÜRMÜŞLER

Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinde sanıkların Ergün Arslan'ı tacizci olduğu yalanıyla döve döve Emniyet Ekipler Amirliği önüne kadar getirdikleri bildirildi.

Görüntülerin incelenmesinde Ergün Arslan'ın kollarını tutan sanıkların döve döve linç ederek öldürdükleri belirlendi.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan otopsi raporunda, Arslan'ın koltuk altından bıçaklandığı, her iki kalçasında derin bıçak yarası, tekme ve yumruklamaya bağlı ağzındaki dişlerinin döküldüğü, burunda, dudakta yoğun kanama, burun ve burun kanatlarında aşırı ekimozlar, morarmaya bağlı vücudunda aşırı yaygın kan olduğu ifade edildi.

Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 6 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanırken davanın ilk duruşması önceki gün 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan E.H.T tahliye edilirken, B.E ile S.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.