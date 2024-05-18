Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün dışarı çıkacaklar dikkat!

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, alternatif güzergahlar belirlendi.

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Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün dışarı çıkacaklar dikkat!

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenler tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, 09.00 itibariyle kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

- Macarkardeşler Caddesi,
- 15 Temmuz Şehitler Caddesi,
- Şehzadebaşı Caddesi,
- Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar.

Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün dışarı çıkacaklar dikkat! - Resim : 1

Alternatif güzergahlar ise şöyle belirlendi:

- Vatan Caddesi,
- Kadirhas Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi,
- Atatürk Bulvarı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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