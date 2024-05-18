Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün dışarı çıkacaklar dikkat!
İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, alternatif güzergahlar belirlendi.
İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenler tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Açıklamada, 09.00 itibariyle kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
- Macarkardeşler Caddesi,
- 15 Temmuz Şehitler Caddesi,
- Şehzadebaşı Caddesi,
- Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar.
Alternatif güzergahlar ise şöyle belirlendi:
- Vatan Caddesi,
- Kadirhas Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi,
- Atatürk Bulvarı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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