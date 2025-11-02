Valilik Duyurdu! İstanbul Maratonu Nedeniyle Bu Yollar Trafiğe Kapalı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült



İstanbul’da bugün düzenlenen maraton nedeniyle kent genelinde birçok yol kademeli olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği, hem Avrupa hem de Anadolu yakasında geçici olarak ulaşıma kapanan noktalar için alternatif güzergâhlar belirledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2 Kasım Pazar günü saat 03.00 ve 06.00 itibarıyla maraton parkuru üzerindeki ana yollar ve bağlantı noktaları araç trafiğine kapatıldı. Kapanan yolların program bitimine kadar ulaşıma kapalı kalacağı bildirildi.

03.00 İTİBARIYLA KAPATILAN YOLLAR

Gece 03.00’te trafiğe kapatılan yollar arasında Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, Ünalan–Ataşehir–Sabiha Gökçen ayrımları, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılımı, Barbaros Bulvarı D-100 bağlantıları, Sait Çiftçi varyantı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü katılımları, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nin köprü yönü, Tophanelioğlu katılımı ve Ataşehir Kızıl Begonya Sokak bağlantıları yer aldı.

03.00 İÇİN BELİRLENEN ALTERNATİF ROTALAR

Bu saat diliminde yönlendirme yapılacak alternatif yollar arasında Büyükdere – Balmumcu / Levent – Sarıyer ayrımı, Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan – Ataşehir – Çamlıca aksı, Yıldız Posta – Esentepe, Beşiktaş ve Sarıyer istikameti bulunuyor.

KAPANACAK YENİ GÜZERGÂHLAR

Sabah 06.00’dan itibaren Rauf Orbay Caddesi’nin Florya ve Yenikapı yönleri, Sahil Kennedy Caddesi’nin Unkapanı–Bakırköy arası, Ankara, Alayköşkü, Alemdar ve Divanyolu caddeleri, Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü), Reşadiye Caddesi (Sirkeci sahil yolu), Galata Köprüsü (iki yönlü), Avrasya Tüneli (çift yönlü), Havuzlu Kavşak alt geçidi ve Sultanahmet Atmeydanı çevresi trafiğe kapatıldı.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Sürücüler, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni Havalimanı Caddesi, Eski Havalimanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve D-100 Karayolu’nu alternatif rotalar olarak kullanabilecek.

ULAŞIMDA GÜN BOYU DİKKAT

Valilik, maraton süresince şehir içi ulaşımda yoğunluk yaşanabileceği uyarısında bulundu. Sürücülerin kapalı güzergâhlara girmemeleri ve alternatif yolları tercih etmeleri istendi.

Kaynak: DHA