Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü Osman Kavala'nın

Osman Kavala, her yıl insan hakları savunucularına verilen Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü.

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Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü Osman Kavala'nın

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen iş insanı Osman Kavala, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından her yıl insan hakları savunucularına verilen Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü.

Strasbourg'da düzenlenen törende ödülü AKPM Başkanı Tiny Kox'un elinden Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra Kavala aldı.

Kavala ödüle, Justyna Wydrzynska (Polonya) ve Yevgeniz Zakharov (Ukrayna) ile birlikte aday gösterilmişti.

TBMM VEKİLLERİ TERK ETTİ

TBMM milletvekillerinden oluşan AKPM Türk Delegasyonu üyeleri, ödülün Kavala'ya verildiği açıklandığında töreni terk etti.

Prag merkezli Vaclav Havel Library ve Charta 77 Vakfı ile iş birliği çerçevesinde 2013 yılından bu yana verilen ödül, bir plaket ve 60 bin eurodan oluşuyor.

AKPM KAVALA İÇİN TOPLANACAK

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) bu hafta düzenlenecek genel kurul toplantılarında Kavala için "acil konular" gündeminde özel bir toplantı düzenlenmesi önerisini kabul etti.

Buna göre, AKPM perşembe günü Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını talep eden bir tavsiye karar tasarısını tartışarak oylayacak.

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