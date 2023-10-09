Berfu Yenenler, Adnan Oktar'ın tuzağı ile karşılaştığını açıkladı: 'Akıl tutulması yaşıyorum'

Sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, Adnan Oktar suç örgütünün kadınlara kurduğu tuzakla üniversitedeyken karşılaştığını açıkladı.

Berfu Yenenler, Adnan Oktar'ın tuzağı ile karşılaştığını açıkladı: 'Akıl tutulması yaşıyorum'

Adnan Oktar suç örgütü 2018 yılında yapılan operasyonla çökertilirken; her geçen gün bu örgüte ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Son olarak 140journes'un yayınladığı 'Kedicik' belgeseli ile yeniden gündeme gelen suç örgütüne ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"KADAYI YİYECEĞİM"

Eser Yenenler ile evli olan Miss Turkey dereceli Berfu Yenenler, 2015 senesinde Adnan Oktar örgütünün bir alışveriş merkezinde kendisine de yanaştığını paylaştı.

Yenenler, “Bir şey söyleyeceğim; Kedicik belgeselini izliyorum. Akıl tutulması yaşıyorum. Buradaki kız düşürme düzeneğinin neredeyse birebir aynısını ben üniversitedeyken yaşamıştım. Allah’ım kimsenin de günahını almayayım ama kafayı yiyeceğim ya” ifadelerini kullandı.

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