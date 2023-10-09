Çocukların bedenine şiş sokan tarikat hakkında suç duyurusu

Şanlıurfa Barosu, Rufai isimli tarikatta çocukların bedenlerine şiş sokulması görüntülerine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

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Çocukların bedenine şiş sokan tarikat hakkında suç duyurusu

Şanlıurfa'da Rufai tarikatına ait bir tekkede zikir adı altına küçük çocukların bedenine şiş sokuldu. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken; Şanlıurfa Barosu, harekete geçti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Konuya ilişkin açıklama yapan baro, görüntüler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İlimizde; bir tarikata ait tekkede ‘zikir’ adı altında basına yansıyan görüntüleri Şanlıurfa Barosu olarak hassasiyetle takip etmekteyiz. Çocukların toplumun en önemli yapı taşı ve geleceği olduğu gerçeği düşünüldüğünde onların her türlü olumsuzluklardan uzak, sağlıklı ve iyi bir yaşam sürdürebilmeleri adına söz konusu tarikata ait görüntüler hakkında baromuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

KORUMA ALTINA ALINMIŞLARDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şanlıurfa’da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırıldığı görüntülerle ilgili, olaya karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve söz konusu çocukların devlet koruması altına alındığını duyurmuştu.

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