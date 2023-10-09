Çiğ köfte yiyen 5 öğrenci hastanelik oldu

Amasya'da çiğ köfte yedikten sonra rahatsızlanan 5 lise öğrencisi tedavi altına alındı.

Son Güncelleme:
Çiğ köfte yiyen 5 öğrenci hastanelik oldu

Alınan bilgiye göre, Amasya Lisesi öğrencisi 5 arkadaş, öğle arasından kent merkezinde bulunan bir marketten çiğ köfte aldı.

Çiğ köfteyi yedikten bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu okul yöneticilerine bildirdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rahatsızlanan 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Beklenmiyordu.. Muğla'ya büyük göç başladı: Valizini kapan geliyor işte nedeni... Beklenmiyordu.. Muğla'ya büyük göç başladı: Valizini kapan geliyor işte nedeni...
Berfu Yenenler, Adnan Oktar'ın tuzağı ile karşılaştığını açıkladı: 'Akıl tutulması yaşıyorum' Berfu Yenenler, Adnan Oktar'ın tuzağı ile karşılaştığını açıkladı: 'Akıl tutulması yaşıyorum'
Kelle paça çorbası yerine geçen 3 çorba! Mutlaka kış boyunca yapıp içmelisiniz Kelle paça çorbası yerine geçen 3 çorba! Mutlaka kış boyunca yapıp içmelisiniz
Çocukların bedenine şiş sokan tarikat hakkında suç duyurusu Çocukların bedenine şiş sokan tarikat hakkında suç duyurusu
ÇOK OKUNANLAR
Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı! Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı!
Masadaki son rakam sızdırıldı: En düşük emekli maaşına yapılacak zam belli oldu Masadaki son rakam sızdırıldı: En düşük emekli maaşına yapılacak zam belli oldu
Selçuk Geçer 'bu haber piyasayı delirtecek' dedi, acı haberi duyurdu Selçuk Geçer 'bu haber piyasayı delirtecek' dedi, acı haberi duyurdu
Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı Ege Tanman kahretti: 'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu' Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı kahretti: 'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
Sevgilisinin istekleri Mehmet Ali Erbil'i bezdirdi: Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı