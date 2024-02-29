Uzmanı açıkladı: Araç sahipleri dikkat, kötü koku yayıyor!

Araç klimalarının sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini anlatan araç klima ustası Ali Seyhan, klima sistemi soğutma suyu kaybının yanı sıra bakteri ve mantarın da oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Seyhan, sistemin düzenli bir şekilde temizlenmemesi durumunda zamanla kötü kokular oluşabileceğini dile getirdi.

"YÜZDE 65-70'LİK BÖLÜMÜNÜ KAYBEDER"

Bunların tek çözüm yolunun ise klima bakım ve temizliği olduğunu kaydeden Ali Seyhan, "Aracımızın ve kendi sağlığımız için, klima bakımları için uzman ve ehil kişilere bakım yaptırmak gerekir. Sağlıklı bir bakım için uzman kişi, doğru gaz seçimi çok önemlidir. Klima sistemi olan araçlar yılda en az bir kez uzman bir servis tarafında kontrol edilmelidir. Çünkü sistem, her yıl soğutma maddesinin, yaklaşık yüzde 65-70'lik bölümünü kaybeder" dedi.

"KLİMA BAKIMINI YAPTIRMAK İÇİN EN İYİ ZAMAN..."

"Klimanızın bakımını yaptırmak için en iyi zaman, havalar çok ısınmadan ve polenler, alerjisi olan kişileri etkilemeden ilkbahar aylarıdır" diyen Seyhan, şu ifadelere yer verdi:

"Aracınızın klima sisteminin bakımında polen filtresi, klima gazı, klima gazı kaçak tespiti, klima bakteri temizliği, klima kompresörü ve klima termostatının bakımını eksiksiz olarak yapılmalıdır. Klima bakımı, filtrede oluşması veya bakteri birikimi sonucu kötü kokular oluşmasını durdurur. Klimanın yaz aylarında soğutma, kış aylarında ısıtmak acıyla kullanılır. Bunların yanında özellikle kış aylarında havaların çok soğuk olduğu günlerde camlarda oluşan buharlanmayı önlemek amacıyla çok sık olarak kullanılabilir. Çünkü buharlanma sonucu sürücünün görüş açısı azalır ve kazalara neden olabilir."

Kaynak: Gerçek Gündem