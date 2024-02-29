'Profesör Kabus' ilk kez hakim karşısında: Bakanlığın mahkemeye sunduğu belgede dikkat çeken detay

Çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç (ketamin) verip manipüle ederek ailelerinin cinsel istismarına uğradığı yönünde suç uydurduğu iddiasıyla 17 Eylül 2023’te tutuklanan ve kamuoyunda 'Profesör Kabus' olarak bilinen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun yargılamasına başlandı.

10Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Salih Zoroğlu’nun “Çocuğa karşı eziyet, şantaj, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kadına karşı eziyet etme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iftira” suçlarından cezalandırılması istendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI: ZOROĞLU'NUN YANINDAKİ PSİKOLOGLAR PSİKOLOG DEĞİLMİŞ

Sağlık Bakanlığı, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine dosyaya Salih Zoroğlu’nun yanında psikolog olarak çalışanların eğitim ve tescil bilgilerini gönderdi. Bakanlığın gönderdiği belgelerde Salih Zoroğlu’nun yanında psikolog olarak çalışan Ahmet Aktaş ve Zeynep Akgül’ün bakanlık sisteminde ‘psikolog’ olarak kayıtları bulunmadığı ve eğitim durumlarının tespit edilemediği bilgisine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda ‘Profesör Kabus’ olarak bilinen Salih Zoroğlu’nun yargılandığı dosyaya klinikte psikolog olarak çalışan şüphelilerden Ahmet Aktaş ve Zeynep Akgül ile ilgili yazı gönderdi.

ALTI KİŞİ İÇİN CEZA TALEBİ

İddianamede Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ve kliniğinde psikolog olarak çalışan Ahmet Aktaş’ın 21 kez “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, 21 kez “eziyet”, dört kez “iftira”, iki kez “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, iki kez “şantaj”, iki kez “uyuşturucu madde kullanımını özendirme”, bir kez “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme”, bir kez “özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçları sebebiyle cezalandırılması isteniyor.

Zoroğlu’nun kliniğinde bir süre bulunan Dr. Hüsna Ağca’nın ise “kısmen suça iştirak eden kısmen de yardım eden” olarak üç kez “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, üç kez “eziyet”, iki kez “iftira” suçları sebebiyle cezalandırılması talep ediliyor.

Klinik sekreteri İnci Arslan’ın ise suça yardım eden olarak 20 kez “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, 20 kez “eziyet”, dört kez “iftira”, iki kez “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ceza talep ediliyor.

Şüphelinin eşi ve klinik idaresini takip eden Dr. Özgül Zoroğlu’nun kısmen yardım eden olarak 21 kez “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, 21 kez “eziyet”, dört kez “iftira”, iki kez “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçları sebebiyle cezalandırılması istendi.

Klinik psikologlarından şüpheli Zeynep Akgül’ün de 17 kez “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, 17 kez “eziyet”, iki kez “iftira”, iki kez “şantaj” suçları sebebiyle cezalandırılması talep ediliyor.