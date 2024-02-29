Agresif ve öfkeli! Hem taksiyi kırdı döktü hem de taksici ve polise saldırdı

Bindiği takside taksiciyle anlaşmazlık yaşayan yolcu, taksiden inmeyi reddetti. Taksiyi kırıp döken yolcu, ardından gelen polislere saldırdı. Agresif yolcu sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Güncelleme:

İstanbul'da S.H. adlı yolcu bindiği taksinin şoförüne kabusu yaşattı. Anlaşmazlık yaşadığı sürücüye önce saldırdı ardından küfürler yağdırdı. Araçtan inmeyi reddeden ve sürekli kornaya basarak çevredeki vatandaşları rahatsız eden S.H. olay yerine giden polislere de saldırdı. Zor kullanılarak gözaltına alınan S.H. tutuklanırken o anları taksi şoförü cep telefonuyla kayda aldı.

Olay, 26 Şubat akşam saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Polis, Başakşehir ilçesinde bir kadın yolcunun taksi sürücüsüne küfür edip araçta fiziksel şiddet uyguladığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine gitti. Polise rağmen S.H. isimli kadın yolcunun taksi sürücüsüne yönelik eylemlerine devam etmesi üzerine polis gözaltı işlemi yapmak istedi. Polise de direnen kadın kademeli güç kullanılarak gözaltına alındı.

2 POLİS RAPOR ALDI

S.H. isimli kadın gerekli işlemleri için polis merkezine götürüldüğü esnada da polis aracının çeşitli yerlerine vurarak zarar verdiği, görevli polis memurlarına karşı koyduğu belirtildi. Olayla müdahale esnasında yaralanan 2 polis memuruna görevli doktor tarafından 3 gün iş göremez raporu verildi.

"Görevi Yaptırmamak için Direnme" "Tehdit" "Hakaret" "Mala Zarar Verme" "İftira" suçlarından işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Taksi Polis Saldırı
Son Güncelleme:
Hobi olarak başlamıştı... Şimdi milyonlarca TL gelir elde ediyor Hobi olarak başlamıştı... Şimdi milyonlarca TL gelir elde ediyor
Türkiye’de kurulan ekolojik (organik) pazarlar; Akın akın ziyaret alıyorlar Türkiye’de kurulan ekolojik (organik) pazarlar; Akın akın ziyaret alıyorlar
'Profesör Kabus' ilk kez hakim karşısında: Bakanlığın mahkemeye sunduğu belgede dikkat çeken detay 'Profesör Kabus' ilk kez hakim karşısında: Bakanlığın mahkemeye sunduğu belgede dikkat çeken detay
'Hayata Dönüş Katliamı' davasında Sadettin Tantan ifade verdi! 'Hayata Dönüş Katliamı' davasında Tantan ifade verdi!
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın!' İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın!'
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden sabit tutuluyor? Dolar kuru neden sabit tutuluyor?
Seçimden sonra kimse tutamayacak: Gıda, benzin ve ilaca büyük zam yolda! Seçimden sonra kimse tutamayacak: Gıda, benzin ve ilaca büyük zam yolda!
Erdoğan emekli maaşlarını işaret etti, uzmanı 'gerçeği' açıkladı: Gerçek budur! Erdoğan emekli maaşlarını işaret etti, uzmanı 'gerçeği' açıkladı
Sabunla yıkamamanız gereken 5 şey Sabunla yıkamamanız gereken 5 şey