Uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs yakalandı
Adıyaman'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 399 gram sentetik uyuşturucu ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince il merkezinde yapılan uyuşturucu denetimleri esnasında uyuşturucu bulundurdukları tespit edilen 5 farklı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 399 gram sentetik uyuşturucu ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 5 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA