Uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs yakalandı

Adıyaman'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 399 gram sentetik uyuşturucu ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince il merkezinde yapılan uyuşturucu denetimleri esnasında uyuşturucu bulundurdukları tespit edilen 5 farklı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 399 gram sentetik uyuşturucu ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 5 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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