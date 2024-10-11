Uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince il merkezinde yapılan uyuşturucu denetimleri esnasında uyuşturucu bulundurdukları tespit edilen 5 farklı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 399 gram sentetik uyuşturucu ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 5 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA