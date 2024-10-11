Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Abdülhamit Han Bulvarı Yaşayan Şehir Müzesi önünde kaza meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halindeki 11 AAZ 922 otomobil sürücü Çiğdem Ş., Uzunyol Sokağa dönüş yaptığı esnada aynı yönde seyir halinde bulunan İlker Y. idaresindeki 11 ACD 240 plakalı motorlu motosiklet ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazada motosikleti sürücüsü yaralanırken, yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA