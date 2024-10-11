Şehzadeler Belediye Başkanı Hacı Bektaş-ı Veli Anma Programına Katıldı

Şehzadeler Belediyesi, Yeniköy Mahallesi’nde Hacı Bektaş-ı Veli Anma programı düzenledi. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da programa, beraberindeki Başkan Yardımcısı Erdem Yıldırım ve belediye meclis üyeleri ile birlikte katılarak canlarla bir araya geldi. Gecede vatandaşlara hitap eden Başkan Durbay, Hacı Bektaş-ı Veli’nin hoşgörü, sevgi ve insanlık felsefesini yaşatmanın önemine değinerek, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini vurguladı. Başkan Durbay, "Hacı Bektaş-ı Veli’nin 800 yıl önce ilimle, sevgiyle, kardeşlikle, hoşgörüyle yaktığı ışık, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyet sayesinde bugün hâlâ yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Sadece bizde değil, UNESCO’nun çağrısıyla 2021 yılı Hacı Bektaş Veli Yılı olarak ilan edilerek tüm dünya insanlığına da ışık olmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli inancı birliğe inanır. Her şeyin nurdan var olduğuna, Nur’un maddeyi kendinden var edip insanda şekillendiğine ve kendini sevgi olarak insanın gönlünde sır eylediğine inanır. Hacı Bektaş-ı Veli’yi sevenlerin 72 millete aynı gözle bakması bundandır. Çünkü Hak, sadece Müslümanların, sadece Hristiyanların, sadece Musevilerin değil, tüm insanların kalbindedir. Sevgili canlar, ben de sizlerin bir canıyım. Bu nedenle sizlere bu şekilde sesleniyorum. Yüzyıllar sonra bu gecede bizleri bir araya getiren Hacı Bektaş-ı Veli’nin hoşgörüsü ve sevgisiyle hepinizi kucaklıyorum. Aşk içinde olun, aşk ile kalın" dedi.

Yeniköy Mahallesi’ndeki vatandaşlar, Şehzadeler Belediyesi’nin düzenlediği programdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Başkan Durbay’a katkılarından dolayı teşekkür ettiler. Program, dualar ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: İHA