Uygulamadan kaçan alkollü sürücü, yakalandı: “Ben mi kaçtım, Allah Allah”

Bursa’da uygulama noktasında durmayan bir sürücü arkasından gelen ekipten kaçamadı. Yakalanan sürücü, “Ben mi kaçtım ? Allah Allah” dedi.

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Uygulamadan kaçan alkollü sürücü, yakalandı: “Ben mi kaçtım, Allah Allah”

Bursa’da uygulama noktasında durmayan bir sürücü arkasından gelen ekipten kaçamayınca, “Ben mi kaçtım? Allah Allah” diye tepki gösterdi. Alkolmetreye üfleyen sürücü 112 promil alkollü çıkınca hem araçtan, hem ehliyetinden oldu.

Merkez, Osmangazi ilçesi Gökdere Kavşağı yakınlarında uygulama yapan polis ekipleri, alkollü sürücülere geçit vermedi. Uygulama noktasına takılan bir sürücü, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp gaza bastı. Kaçan sürücünün peşine takılan ekipler, aracı ara sokakta yakalamayı başardı. Polisten kaçamayacağını anlayan sürücü aşağı inip kimliğinin olmadığını bahane ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bu kez de kimlik tespiti için karakola gideceğini öğrenen sürücü, ehliyetini verip polis ekiplerine dakikalarca ısrarda bulundu. Alkolmetreye üfleyen sürücü 112 promil alkollü çıkınca kendisinin alkollü olduğuna şaşırıp, “Ben mi uygulamadan kaçtım? Allah Allah, nasıl alkollü çıkarım” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, aracı da trafikten men edildi. Sürücüye kırmızı ışık ihlali, alkollü araç sürmek ve ‘dur’ ihtarına uymamaktan yaklaşık 10 bin lira idari para cezası uygulandı. Polis ile sürücü arasındaki ilginç diyalog kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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