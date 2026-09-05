Üsküdar Belediyesi Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Başkan Yardımcısı Dahil 3 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, Ruhsat Denetim Müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından üç şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda Çelik, Aydın ve Koyunyerli'nin tutuklanmasına karar verdi.

DAHA ÖNCE 4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 29 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, özel kalem Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan tutuklanmıştı. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın devamında 2 Eylül'de Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir gözaltına alınmıştı. Özdemir, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA HAKKINDA

Başsavcılığın soruşturma kapsamında yaptığı tespitlere göre, Kent AŞ ile müteahhitler arasında çok sayıda 'danışmanlık hizmeti' sözleşmesi imzalandı. MASAK verilerine dayandırılan tespitlerde, bu sözleşmeler aracılığıyla toplam 361 milyon 392 bin 264 liranın yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden elde edildiği öne sürüldü.

Soruşturma dosyasında ayrıca büyük inşaat projelerinde müteahhitlerden elden dolar üzerinden rüşvet alındığı ve bazı iskan ruhsatlarının bu ödemeler karşılığında verildiğinin HTS, baz verileri ve şüpheli ifadeleriyle belirlendiği iddia edildi.

Kaynak: DHA