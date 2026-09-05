Şanlıurfa'da Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, Şanlıurfa ile Gaziantep arasında bulunan kırsal Aşağı Yeniçağ Mahallesi yakınlarında Sait Aşan'ın (56) kullandığı 27 AIC 420 plakalı minibüs, yol kenarında park halinde bulunan Beşir D. idaresindeki 33 BAJ 761 plakalı tıra arkadan çarptı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada Miharin Aşan (50) ile Bedir Aşan (11) hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ile Feleknaz Aşan (18) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: DHA