Bakan Gürlek Duyurdu: Derbi Öncesi Yasa Dışı Bahis Ağına Büyük Darbe

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. X hesabından paylaşım yapan Gürlek, operasyonun Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla yapıldığını belirtti.

98 BİN SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi ve 1.200 IBAN tespit edildi. Ayrıca yasa dışı bahis bağlantılı kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesi belirlendi.

Yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1.200 banka hesabına da el konuldu.

YASA DIŞI BAHİS VE SUÇ GELİRLERİNE GEÇİT YOK!



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



Bu kapsamda, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelen para… pic.twitter.com/1yeW3ctNcl — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 5, 2026

Kaynak: Haber Merkezi