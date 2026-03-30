Uşak'taki Rüşvet Soruşturmasında Flaş Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden, aralarında Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Öte yandan soruşturma genişletildi. Uşak’ta 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte toplam şüpheli sayısı 17’ye yükseldi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin de gün içerisinde İstanbul’a getirileceği öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin işlemler sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA