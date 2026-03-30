Uşak'ta Rüşvet Soruşturması... Özkan Yalım Dahil 9 Kişi Tutuklandı
Uşak Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden, aralarında Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.
Özkan Yalım dahil 9 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: