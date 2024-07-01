Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Hatay-İzmir seferini yapan O.Ö. (32) idaresindeki 42 RC 600 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda seyrederken Göğem Kavşağı yakınlarında kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Otobüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan diğer yolcular başka bir otobüsle seferlerine devam etmeleri için Uşak Otogarı'na yönlendirildi.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Uşak Trafik kazası
Meteoroloji 13 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 13 ili uyardı!
Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor
Tesadüf değilmiş. Bu burçtan olanlar 70 yaşından fazla yaşıyorlar Tesadüf değilmiş. Bu burçtan olanlar 70 yaşından fazla yaşıyorlar
Sinan Ateş davası başlıyor: Ayşe Ateş'ten duruşma öncesi son mesaj! Ayşe Ateş'ten duruşma öncesi son mesaj!
ÇOK OKUNANLAR
CHP Genel Başkanı Özel: Bahçeli, Erdoğan'a 'Ya benimsin ya kara toprağın' diyor "Bahçeli, Erdoğan'a 'Ya benimsin ya kara toprağın' diyor"
İYİ Parti'de deprem sürüyor: Bir isim daha istifa etti! Bir isim daha istifa etti!
Meteoroloji 13 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 13 ili uyardı!
Çevre Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nın arazisine göz dikti: 120 bin metrekarelik yeşil alan ranta açılmaya çalışılıyor! Çevre Bakanlığı, Dışişleri'nin arazisine göz dikti
AKP 2028'in yol haritasını belirliyor: Erdoğan, Kızılcahamam'da ne mesajlar verecek? Erdoğan, Kızılcahamam'da ne mesajlar verecek?