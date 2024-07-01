Sinan Ateş davası başlıyor: Ayşe Ateş'ten duruşma öncesi son mesaj!

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, bugün başlayacak dava öncesinde adalet çağrısını yineledi.

Sinan Ateş davası başlıyor: Ayşe Ateş'ten duruşma öncesi son mesaj!

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Sincan Cezaevi’nde başlayacak.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, ilk duruşma öncesinde X hesabından dün akşam saatlerinde açıklama yaptı. Ateş’in açıklaması şöyle:

“Toplumsal huzurun anahtarını, en tabii hakkımızı, bütün insani haklarımızın güvencesini istiyoruz. Adalet istiyoruz, adalet! Hiç kimse bu kadar delil varken cinayeti yalnızca kör bir kayıkçının gördüğüne ikna olmamızı; kendini suç işleme özgürlüğüne sahip seçkin kitle zanneden bir kalabalığın ‘Artık yasa dışı diye bir şey yok, çünkü bize yasa yok’ dayatmasını kabullenmemizi beklemesin. Berrak suyu bulandırmaya, aklımızla alay etmeye kalkmasın. Yarın iki kızımın bakkaldan sakız alma, parkta, bahçede arkadaşlarıyla oyun oynama, okula yürüyerek gitme özgürlüğünü, insan gibi yaşama hakkını geri almak için vereceğim hukuk mücadelesinin ilk günü.

Biliyorum ki ben vazgeçersem, babalarının katilleri elini kolunu sallayarak sokakta gezmeye devam ederse kızlarımın asla normal bir hayatı olmayacak. Ne çocukluklarını ne de gençliklerini yaşayabilecekler. Bizi bu mücadelede yalnız bırakmayanlara teşekkür ederim.”

Selma Ateş'ten Sinan Ateş davası öncesi mesaj: Meşrulaştırmaya çalıştığınız suçlar bir gün sizi de 'ateş'e atarSelma Ateş'ten Sinan Ateş davası öncesi mesaj: Meşrulaştırmaya çalıştığınız suçlar bir gün sizi de 'ateş'e atarGüncel

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