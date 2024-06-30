Selma Ateş'ten Sinan Ateş davası öncesi mesaj: Meşrulaştırmaya çalıştığınız suçlar bir gün sizi de 'ateş'e atar

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması yarın Sincan Cezaevi’nde yapılacak. Siyasilerin yakından takip edeceği tarihi duruşmada 22 sanık hakim karşısına çıkacak.

Duruşma öncesi paylaşımda bulunan Selma Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir nedene dayanmaksızın en korkunç suçları işleyenlerin, eylemlerini pek çok nedenle nasıl ustalık ile örtmeye çalıştıklarını görüyoruz. İşin en trajik yanı suçun çoğu kez onu işleyen değil o suçtan zarar gören toplum tarafından icat edilip meşrulaştırıldığı gerçeğidir.

Unutmayın! meşrulaştırmaya çalıştığınız suçlar bir gün sizi de ATEŞ'e atar."