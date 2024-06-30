Reji ekibinin argo konuşmaları canlı yayına yansımıştı... TRT'den açıklama geldi!

EURO 2024 maçlarının yorumlandığı 'Spor Stüdyosu' programında Erbatur Ergenekon ve Ceyla Büyükuzun konuşurken, reji ekibinin argo konuşmaları yayına yansıdı. Yayın hızla kesilirken, seyircilerden özür dilendi.

Sunucu, izleyicilere "Canlı yayında bazen aksaklıklar yaşanabilir" şeklinde bir açıklama yaptı.

TRT Spor tarafından yapılan açıklamada olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve ilgili personelin açığa alındığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TRT Spor kanalımızda canlı yayınlanan 'Spor Stüdyosu' programında kabulü mümkün olmayan bazı konuşmalar yayına yansımıştır.

Olayda sorumluluğu olanların tespiti ve gerekli cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma tamamlanana kadar ilgili personel açığa alınmıştır."