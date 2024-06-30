Adana'da dehşet! 18 yaşındaki genç, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Adana'nın Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde Cuma günü, Kerim Kalır (18) evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Kalır, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ise olaydan sonra kaçan faillerin peşine düştü.

Kaynak: İHA